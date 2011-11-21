"АэроСвит" увеличил объемы пассажирских перевозок на 73%

Авиакомпания "АэроСвит" я январе-октябре 2011 года увеличила перевозки пассажиров на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 2,4 млн. пассажиров.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании, количество выполненных рейсов за 10 месяцев 2011 года выросло на 52% - до 30,8 тыс. рейсов.

В октябре "АэроСвит" перевез 245,5 тыс. пассажиров - на 33% больше, чем в октябре 2010 года.

Существенный рост авиаперевозок за 10 месяцев т.г. в "АэроСвите" объясняют развитием маршрутной сети и увеличением флота авиакомпании.

В частности, с начала года компания открыла беспосадочные дальнемагистральные рейсы из Киева в Коломбо (Шри-Ланка), в Новосибирск, Краснодар, Костанай, Актау, Самарканд, Штутгарт, Бишкек, а также увеличила частоту рейсов в Тбилиси, Алматы, Астану, Дюссельдорф, Стокгольм, Санкт-Петербург, Дубай, Пекин, Нью-Йорк, Калининград, Тель-Авив, Бухарест, Вильнюс, Софию, Афины, Стамбул, Ларнаку и другие города.

За 10 месяцев текущего года "АэроСвит", получив в оперирование пять среднемагистральных Boeing 737 и четыре дальнемагистральных Boeing 767, увеличил собственный флот в 1,5 раза - до 26 самолетов производства компании Boeing, в том числе восемь Boeing 767 и 18 Boeing 737. Кроме этого "АэроСвит" использует воздушные суда перевозчиков-партнеров, включая Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.

Коэффициент занятости пассажирских кресел на регулярных рейсах авиакомпании в январе-октябре 2011 года составил 72%.