Одесский порт и Гостаможслужба ускорят оформление таможенных грузов

Государственная таможенная служба Украины и Одесский морской торговый порт планируют заключить соглашение об информационном сотрудничестве, что должно способствовать ускорению процесса таможенного оформления контейнеров.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, в частности, сотрудничество предусматривает обмен данными в рамках внедряемой Гостаможслужбой системы электронного декларирования и проектов порта «Свободная практика» и «Электронный пропуск».

С июня 2011 года Одесский порт и Гостаможслужба отрабатывали вопросы технологии, структуру и сроки взаимного обмена информацией.

«Для оптимизации логистики контейнеропотока необходимо обеспечить таможню и порт полной информацией о каждом контейнере, прибывающем в пункт пропуска. Зачастую данные, которыми располагает таможня, отсутствуют в порту, и наоборот. Поэтому существует необходимость интеграции информационных систем двух ведомств в части, касающейся таможенного оформления грузов», - отметил начальник Одесского порта Юрий ВАСЬКОВ.

По данным Гостаможслужбы, процедуру электронного декларирования сегодня в Украине проходят 1600 субъектов предпринимательской деятельности.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.