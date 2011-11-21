В Черкасской области перевозки грузов выросли на 13%, пассажиров – на 14%

В январе-октябре 2011 г. предприятиями транспорта Черкасской области перевезено 10 190,1 тыс. т грузов, что на 12,7% больше объемов января-октября 2010 г. Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2011 г. в области воспользовались 115,9 млн. пассажиров, что на 14% больше объемов января-октября 2010 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, грузооборот в январе-октябре 2011 г. увеличился на 9,8% и составил 8474,9 млн. т/км.

Железнодорожным транспортом в январе-октябре 2011 г. отправлено 6265 тыс. т грузов и выполнен грузооборот в объеме 7433,8 млн. т/км, что соответственно на 9,7% и на 10,1% больше, чем за январь-октябрь 2010 г. Увеличилось отправление основных номенклатурных групп грузов: лома черных металлов - на 43,7%, строительных грузов - на 18%, лесных грузов - на 16,5%, химических и минеральных удобрений - на 7,4%, зерна и продуктов помола - на 2,1%. Сократился объем перевозки нефти и нефтепродуктов - на 24,4%, угля - на 47,2%, черных металлов - на 98,3%.

Автомобильным транспортом с учетом грузовых перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезено 3906,1 тыс. т грузов и выполнен грузооборот в объеме 1019,8 млн. т/км, что соответственно на 19,9% и на 11,8% больше объемов января-октября 2010 г. Перевозка грузов автотранспортом физических лиц-предпринимателей возросла на 34,4% и составляла 1906,6 тыс. т. Речным транспортом в январе-октябре 2011 г. перевезено 19 тыс. т грузов заграничного сообщения, что на 72,1% меньше объемов января-октября 2010 г. Выполненный грузооборот составляет 21271,6 тыс. т/км, что на 61,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. В портах переработано 3,8 тыс. т грузов, что составляет 27,3% от обработанных грузов за январь-октябрь 2010 г. и обработано 2 судна, что составляет 22,2% от показателя соответствующего периода прошлого года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2011 г. воспользовались 115,9 млн. пассажиров, что на 14% больше объемов января-октября 2010 г. Пассажирооборот составлял 2968,6 млн. пас/км – на 7,1% больше объемов января-октября 2010 г. Железнодорожным транспортом отправлено 4818 тыс. пассажиров, выполнена при этом пассажирская работа в объеме 1853 млн. пас/км, что соответственно на 0,4% и на 5% больше объемов января-октября 2010 г. В пригородном сообщении отправлено 3909 тыс. пассажиров, что на 1% меньше объемов января-октября 2010 г.

Автомобильным транспортом (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 75,7 млн. пассажиров, что на 0,3% меньше соответствующего периода прошлого года. Выполненная при этом пассажирская работа равняется 914,2 млн. пас/км, что на 2,8% больше объемов января-октября 2010 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей сократилась на 5,8% и составляла 17,6 млн. пассажиров.

Электротранспортом перевезено 35,3 млн. пассажиров, что на 14,4 млн., или на 69,1% больше объемов января-октября 2010 г. Объем выполненных платных перевозок составлял 7,2 млн. человек, или 20,3% от общего объема перевозок. Пассажирооборот увеличился на 69,1% и составлял 201,4 млн. пас/км.