Чистая прибыль «МТС Украина» в 3-м квартале снизилась на 1,5%

Чистая прибыль оператора мобильной связи «МТС Украина» в 3-м квартале 2011 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 1,5% и составила 358,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Выручка «МТС Украина» в 3-м квартале 2011 г. выросла на 8,4% по сравнению с 3-м кварталом 2010 года и составила почти 2,5 млрд. грн.

Как отметили в компании, увеличение доходов связано с привлекательностью предложений «МТС Украина», оптимальных по соотношению цены и качества, и высокой активностью абонентской базы. Рост выручки и контроль за эффективностью расходов обеспечили повышение рентабельности бизнеса.

По сравнению с аналогичным кварталом 2010 года показатель OIBDA вырос на 7%, а маржа OIBDA – на 0,8 п.п., составив 48,9%.

Абонентская база «МТС Украина» за отчетный период также продемонстрировала рост. В 3-м квартале 2011 года абонентская база МТС увеличилась на 0,5 млн. абонентов по сравнению с предыдущим кварталом и превысила 19 млн., достигнув 19,3 млн. За год – по сравнению с 3-м кварталом 2010 года - абонентская база выросла более чем на 1,11 млн. чел. (на 6%).

Стабильно высокие объемы потребления в сочетании с действием фактора сезонности обеспечили рост ежемесячного дохода с одного абонента (ARPU). В третьем квартале показатель ARPU вырос на 8% по сравнению со вторым кварталом 2011 года (на 1,5% по сравнению с 3-м кварталом 2010 года), составив 42 грн.

Сохраняются высокие объемы потребления дополнительных услуг, доля доходов от которых стабильно превышает 20% и в 3-м квартале 2011 года составляет 26%. Рост доходов от дополнительных услуг в третьем квартале 2011 года составил 7% в квартальном исчислении и 34% в годовом исчислении. Доход за 9 месяцев 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 35%.

Лидерство по темпам роста удерживают услуги передачи данных, которые за 9 месяцев 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали рост 71%.

Капитальные затраты компании в 3-м квартале 2011 года составили 31,7 млн. долл., что на 16% больше, чем в 3-м квартале 2010 года.

Консолидированная чистая прибыль МТС (владельца «МТС Украина», Россия) в 3-м квартале 2011 года составила 362 млн. долл., сократившись на 25% в годовом исчислении из-за неденежных потерь от курсовых разниц в размере 191 млн. грн. Консолидированная выручка МТС, номинированная в долларах США, выросла в 3-м квартале 2011 года на 13% по сравнению с 3-м кварталом 2010 года до 3,275 млрд. долл. Консолидированный показатель OIBDA по МТС в 3-м квартале 2011 года увеличился на 9% до 1,440 млрд. долл. по сравнению с 3-м кварталом 2010 года, маржа OIBDA составила 44%. Капитальные расходы МТС составили 704,3 млн. долл.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,99 млн. абонентов. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).