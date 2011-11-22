Директором ХСЗ назначен Филипьев

17 ноября 2011 года Наблюдательный совет ПАО «Херсонский судостроительный завод» (ПАО «ХСЗ») назначил Василия ФИЛИПЬЕВА исполняющим обязанности генерального директора предприятия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ХСЗ, В.ФИЛИПЬЕВ работает на предприятии с июля 1972 года. Прошел путь от сборщика корпусов металлических судов до директора по производству.

Также в сообщении указывается, что ХСЗ занимает лидирующее положение среди судостроительных предприятий Украины

Объём продукции, реализованной в 2010 году, составил 37% реализации всего судостроения и судоремонта Украины.

Портфель заказов предприятия сформирован до 2013 года.

Напомним, Василий ФЕДИН, ранее занимавший пост генерального директора ПАО «ХСЗ», 17 ноября назначен президентом Николаевского судостроительного завода «Океан».

Предполагается, что В. ФЕДИН будет работать в Наблюдательном совете ПАО «ХСЗ».

Справка УНИАН. ПАО "Херсонский судостроительный завод" (ХСЗ) - судостроительное предприятие, одно из крупнейших в Украине. Завод основан в 1951 году. В 2004 г. группа компаний "Смарт" приступила к разработке концепции судостроительного субхолдинга в стратегическом партнерстве с Херсонским судостроительным заводом. В 2008 г. инвестиционная компания "Смарт-холдинга" Energees Investments получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение пакета акций ХСЗ.