«Укрзализныця» за 10 месяцев погрузила более 11 млн. тонн зерна

Украинские железные дороги в январе-октябре погрузили более 11 млн. тонн зерновых грузов, в том числе — 8,2 млн. тонн на экспорт.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця», Донецкая железная дорога погрузила 279,7 тыс. тонн зерна, Львовская - 574,8 тыс. тонн, Одесская — 3,693 млн. тонн, Южная — 2,396 млн. тонн, Юго-Западная — 3,003 млн. тонн, Приднепровская — 1,054 млн. тонн зерновых грузов.

В среднем за сутки нагружалось 572 вагона.

В целом инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет около 11,56 тыс. единиц. Основные виды зерновых грузов, которые перевозит украинская железная дорога — пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.