АМК обязал «Запорожьенефтепродукт» расторгнуть договор аренды АЗС «Валвит»

Антимонопольный комитет Украины обязал ПАО «Запорожьенефтепродукт» (г. Запорожье) расторгнуть договоры аренды автозаправочных станций, принадлежащих ООО «Валвит» (г. Чернигов), и вернуть их собственнику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, речь идет об АЗС, которые расположены в Мелитополе на улицах Леваневского и Дзержинского.

В сообщении отмечается, что «Запорожьенефтепродукт» заключило договор аренды 17 АЗС «Валвит» без получения разрешения АМК. По мнению ведомства, данная концентрация привела к монополизации продаж на рынке топлива в Запорожской области.

В этой связи АМК принял решение наложить на «Запорожьенефтепродукт» штраф в размере 30 тыс. грн.

Компания признала нарушение, содействовала рассмотрению дела и обязалась выполнить требование комитета, отмечается в сообщении ведомства.