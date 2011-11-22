Российская «S7 Airlines» и МАУ расширяют географию полетов из Москвы в Украину

Москва. Российская авиакомпания «S7 Airlines» и авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) объявляют о расширении код-шерингового соглашения. Авиакомпании открывают партнерские рейсы из Москвы в Донецк, Днепропетровск, Одессу, Львов и Симферополь со стыковкой в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского авиаперевозчика.

«Партнерские рейсы выполняются на воздушных судах Airbus A319 S7 Airlines и Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», - говорится в сообщении.

Совместные рейсы S7 Airlines и МАУ из Москвы прилетают в терминал F киевского аэропорта «Борисполь», оттуда же выполняются рейсы по Украине, что позволяет пассажирам путешествовать с наиболее удобной стыковкой.

В рамках соглашения авиакомпании также выполняют совместные прямые рейсы из Самары в Киев.

Напомним, авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) и S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») подписали договор о сотрудничестве в начале июля этого года.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737».

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

S7 Airlines обладает крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе трех авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачёво) и Иркутске. S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Южную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.