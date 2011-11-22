Международный аэропорт "Борисполь" разместил облигации на 250 млн. грн. под 15% годовых.

Как говорится в сообщении АО “УкрСиббанк”, являющего андреррайтером выпуска, “данное размещение является частью транзакции по привлечению финансирования на сумму 500 млн. грн.”.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства нового терминального комплекса D и парковочного комплекса.

Как сообщалось, объем выпуска облигаций каждой серии составляет 250 млн. грн. Срок обращения облигаций составляет один год, процентная ставка – 15% годовых.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» – крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны.

В январе-октябре 2011 года Международный аэропорт «Борисполь» увеличил прием пассажиров на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 6,87 млн. пассажиров, обслуживание рейсов выросло на 12% – до 90,315 тыс. рейсов. Общее количество обработанных в январе-октябре грузов возросло на 15% – до 25,069 тонн, обработка почты увеличилась на 15% – до 4,367 тыс. тонн.