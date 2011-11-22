В.Корниенко: "АО - самая выгодная форма ведения коммерческой деятельности"

- Почему так часто говорят о необходимости реформирования железной дороги?

То, что реформировать отрасль нужно, мы поняли еще в 2004 году, но тогда, к сожалению, не успели запустить программу реформирования. Сегодня главная проблема в том, что “Укрзализныця” находится вне законодательного поля. Юридически, “Укрзализныця” — это администрация, которая объединяет хозяйственную деятельности шести дорог, но с 2010 года, с начала административной реформы, ведь такого субъекта как “администрация” не существует.

В 2004 году мы планировали создать государственный концерн — на тот период эта форма была приемлемая и необходимая. Но ситуация изменилась, сегодня другая законодательная база и нужны другие формы организации. Мы изучили мировой опыт и поняли увидели, что самая выгодная форма ведения коммерческой деятельности для ж/д – это акционерная компания.

- Как будет создаваться акционерная компания?

В ходе реформ планируется создание государственной акционерной компании, которая будет в 100% государственной собственности. Государство будет управлять этой компанией через Кабинет министров. Эта акционерная компания будет входить правовое поле Украины и вести хозяйственную деятельность, зарабатывать прибыль, обновлять парк, модернизировать инфраструктуру и выполнять те социальные задачи, которые поставит правительство, например, льготные перевозка пенсионеров, получая при этом компенсацию. Этой компании работать придется на всем «пространстве 1520», конкурировать с казахами, белорусами, россиянами и соответствовать коммерческим требованиям, которые сегодня предъявляет рынок. Следующим этапом реформы станет выделение отдельных компаний — вагонной, пассажирской, ремонтной, инфраструктурной. Это более сложный этап, который позволит эффективнее развивать каждое из этих направлений.

- Как привлечь инвестора на железную дорогу?

Отсутствие инвестиций — это еще одна ключевая проблема отрасли. Сегодня любая из наших железных дорог напрямую зависит от тарифа, который устанавливает Кабинет министров. Если правительство повысит тариф, то у железной дороги будет больше дохода и она сможет обновлять парк, повышать зарплату работникам.

- В таком случае, повышение тарифов становится неизбежным?

Тариф должен быть таким, чтобы не только железная дорога обновлялась, но и чтобы товары, которые она перевозит, были конкурентоспособными на мировом уровне, чтобы этот тариф не давил экономику. Без железной дороги экономика Украины не может существовать, ведь ее значительная часть — это продукция горно-металлургического комплекса, основные перевозки могут быть только по железной дороге, на такси руду и металл не привезешь. К формированию тарифов мы будем подходить очень взвешенно.

- Останутся ли железнодорожные билеты доступными?

Нет ничего страшного в том, чтобы отпустить тариф. Если завтра отпустить тариф на СВ, то его точно снизят, потому, что он поднят необоснованно. Мы, в отличие от авиации — массовый перевозчик, нам нужно перевезти человека, который получает в месяц 2800 грн и который сможет потратить за переезд не больше 200-300 грн. Отпустить тариф — не значит его поднять. Это значит- сделать его гибким. Переход к таким гибким тарифам можно ожидать уже со следующего года.

- Что останется в ведении государства?

Государство сохранит управление инфраструктурой и тягой. Тяга — это безопасность, мы не хотим, чтобы на железной дороге было столько же аварий, как на автодорогах. Пассажирские вагоны пока останутся в государственной собственности, на первом этапе — коммерческих компаний, которые хотят заниматься пассажирскими железнодорожными перевозками нет . «Укрзализныця» тратит около 7 млрд. грн на компенсацию пассажирских перевозок, не вкладывает их в путевое или локомотивное хозяйство.

- Деньги на перевозки пассажиров идут от грузовых перевозок?

Нет. Эти деньги не идут за счет грузовых перевозок — по ним мы уже практически опустились к себестоимости. Пассажирские перевозки осуществляются, в основном, за счет совокупных доходов, в частности — за счет транзитных перевозок, на которые «Укрзализныця» сама устанавливает тарифы и зарабатывает около 7 млрд. долларов.

- Будут ли меняться тарифы на пассажирские перевозки?

На первом этапе, я думаю, их будет регулировать государство. Тариф должно регулировать министерство, а «Укрализныця» должна пересматривать его, например, раз в квартал — в первом квартале тариф ниже, во втором и третьем — выше, в четвертом — опять ниже. В тарифах должна быть гибкость.

- На чем будут основана новая тарифная политика?

Наша задача — сделать тариф безубыточным. Основной убыток приносит пустой вагон, а он должен заселяться как минимум на 65%. Это точка начала рентабельности. Тарифы можно ставить на направлениям, например, летом билеты в Крым должны быть дороже. Но, например, повышать стоимость плацкарта нельзя — это социальный вагон. Их нужно регулировать государством. Кстати, у нас плацкартных вагонов — 50%. Но купейные вагоны должны хотя бы быть на уровне себестоимости, а спальные вагоны должны приносить прибыль.

Мы идем к тому, чтобы железная дорога сама устанавливала тариф, а цену перевозки будет регулировать рынок. Например, сегодня мы вынуждены считаться с автомобильным транспортом. Если железные дороги перевозят около 500 млн. тонн грузов, то автомобилисты — до 190 млн тонн, это уже ощутимый процент, хотя несколько лет назад мы автомобилистов вообще не учитывали. Если наш тариф будет слишком высоким, перевозки уйдут на автомобильный транспорт.

Интервью записала Анна Левченко (УНИАН)