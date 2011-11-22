«Укрзализныця» готовит инфраструктуру к внедрению скоростного движения

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укразализныця» готовит железнодорожные пути к началу движения скоростных пассажирских экспрессов.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в частности, в 2011 году с этой целью проводится электрификация и модернизация участков Полтава-Красноград-Лозовая, Лозовая-Донецк и Полтава-Харьков для поездов «Шкода» и «Хюндай», которые будут курсировать со скоростью до 160 км/час.

«Различными видами работ будет охвачено около 820 км железнодорожной инфраструктуры, в результате чего Украина получит современный скоростной коридор для пассажирского движения», - говорится в сообщении.

По пути следования скоростных поездов обновлено 13 пассажирских вокзалов и 19 пассажирских платформ.

«Электрификация наряду с другими мероприятиями подготовки инфраструктуры к скоростному движению и распределения пассажирского и грузового движения, является радикальным комплексным мероприятием, которое позволит железным дорогам в будущем сохранить передовые позиции в сфере грузовых перевозок и удовлетворить растущие потребности пассажиров на направлениях сети скоростных магистралей», - отмечают в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. Ускоренное движение поездов вводится между городами Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев-Донецк. Для осуществления пассажирских перевозок на этих направлениях заключены контракты с корейским производителем Hyundai Rotem на закупку 10-ти межрегиональных двухсистемных электропоездов, с АО «Шкода Вагонка» на закупку 2-х межрегиональных двухэтажных электропоездов и с ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» на приобретение одного межрегионального поезда локомотивной тяги.

Направление Киев-Полтава для внедрения ускоренного движения между городами Львов-Киев-Полтава-Харьков было утверждено в 2007 году.