В Киевской области горел электропоезд: жертв и пострадавших нет

В Киевской области вблизи с. Трилесы Фастовского района вчера в 22.40 во время движения электропоезда (в направлении Козятин-Фастов) в последнем вагоне электропоезда было обнаружено возгорание в тамбуре и кабине машиниста.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на железнодорожной платформе станции Трилесы вагон отсоединили от электропоезда и оттянули на безопасное расстояние.

В 23.30 отделением пожарно-спасательной службы МЧС пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Задержки движения поездов не было.