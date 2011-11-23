В Киевской области горел электропоезд: жертв и пострадавших нет
08:52, 23 ноября 2011Транспорт/Связь
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В Киевской области вблизи с. Трилесы Фастовского района вчера в 22.40 во время движения электропоезда (в направлении Козятин-Фастов) в последнем вагоне электропоезда было обнаружено возгорание в тамбуре и кабине машиниста.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на железнодорожной платформе станции Трилесы вагон отсоединили от электропоезда и оттянули на безопасное расстояние.
В 23.30 отделением пожарно-спасательной службы МЧС пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Задержки движения поездов не было.
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