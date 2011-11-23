УЗ намерена до конца 2011 года отремонтировать и задействовать все зерновозы

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» намерена до конца 2011 года отремонтировать и задействовать в перевозках урожая 2011 года все зерновозы.

Как сообщает «Укрзализныця», планы ремонта зерновозов в декабре будут увеличены вдвое, что даст возможность удвоить эксплуатационный парк зерновозов. В частности, в депо будут отремонтированы 650 вагонов, текущий ремонт будет проведен на более 2,5 тыс. вагонов.

«Эти меры позволят ввести в эксплуатацию вагоны, которые простаивают в ожидании ремонта, и максимально задействовать указанный подвижной состав в перевозке зерновых», - сообщает «Укрзализныця».

За 11 месяцев 2011 года вагоноремонтные предприятия Украины восстановили эксплуатационный ресурс 3,7 тыс. зерновозов. Текущий ремонт проведен в почти 20 тыс. вагонов для перевозки зерна.

Напомним, что с начала 2011 года железные дороги Украины погрузили более 11 млн. тонн зерновых, в частности, на экспорт - 8,2 млн. тонн.

В целом инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет около 11,56 тыс. единиц. Основные виды зерновых грузов, которые перевозит украинская железная дорога — пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.