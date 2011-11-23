«Укрзализныця» модернизирует схему организации ремонта грузовых вагонов

11:16, 23 ноября 2011
Транспорт/Связь
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Государственная администрация железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") поменяет схему организации ремонта грузовых вагонов.

Как сообщили УНИАН в ведомстве, ответственными за ремонт грузового подвижного состава назначены Дарницкий вагоноремонтный завод (ДВРЗ) и ГП «Укрспецвагон».

Ремонт грузового состава будет сконцентрирован на шести ВЧД (вагонно-ремонтных депо) двух железных дорог - ВЧД Ясиноватая, Красноармейск, Дебальцево-Сортировочная Донецкой железной дороги и ВЧД Батуринская, Нижнеднепровск-Узел, Мудреная Приднепровской железной дороги.

Другие ВЧД будут ремонтировать специальный грузовой подвижной состав - зерновозы, наливные цистерны, хоппер-цементовозы, хоппер-дозаторы, специализированные платформы и другие, а также инвентарный парк универсальных полувагонов, находящихся на балансе железных дорог.

«Сейчас идет подготовка ремонтной базы, закупка средств и запасных частей, необходимых для восстановления грузового вагонного парка, но ВЧД готовы выполнить ремонт в полном объеме», - сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. грузового подвижного состава находится на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

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