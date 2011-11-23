«Укрзализныця» планирует в 2012 году отремонтировать 20,5 тыс. грузовых вагонов

12:16, 23 ноября 2011
Транспорт/Связь
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Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» планирует в 2012 году отремонтировать 20,517 тыс. грузовых вагонов, из них 19,587 тыс. - полувагонов и 930 окатышевозов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», в частности, деповским ремонтом будет отремонтировано 17,55 тыс. полувагонов, капитальным — 2,037 тыс.

В 2011 году объемы ремонта грузовых вагонов «Укрзализныцей» составили 17,65 тыс. единиц полувагонов и 810 окатышевозов.

Напомним, «Укрзализныця» планирует изменить схему организации ремонта грузовых вагонов, назначив ответственными за ремонт грузового подвижного состава Дарницкий вагоноремонтный завод и (ДВРЗ) и ГП «Укрспецвагон», а также сконцентрировав ремонт грузового состава шести ВЧД (вагонно-ремонтных депо) двух железных дорог — ВЧД Ясиноватая, Красноармейск, Дебальцево-Сортировочная Донецкой железной дороги и ВЧД Батуринская, Нижнеднепровск-Узел, Мудреная Приднепровской железной дороги.

Специальный грузовой подвижной состав будут ремонтировать другие ВЧД.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. грузового подвижного состава находится на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

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