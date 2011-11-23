УЗ проинспектирует работы по внедрению ускоренного движения между Киевом и Львовом

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» 24 ноября проведет инспекцию работ по внедрению ускоренного пассажирского движения между Киевом и Львовом по территории Львовской и Юго-Западной железной дороги через станции Киев — Тетерев — Коростень — Новоград-Волынский-1 — Шепетовка — Здолбунов — Львов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», на участке Львов - Здолбунов по состоянию на середину ноября 2011 года было модернизировано 40 км путей, средним ремонтом отремонтировано 89 км путей, комплексно-оздоровительным ремонтом - 70 км путей. На 227 км пути проведена модернизация, ремонт и регулировка контактной сети под ускоренное движение, модернизированы две тяговые подстанции и оборудование одной трансформаторной подстанции

Для обеспечения безопасности ускоренного движения пассажирских поездов на участке были закрыты два малодеятельных переезда, четыре переезда были отремонтированы и один переоборудован в разряд «переезд с дежурным».

На участке Киев — Здолбунов модернизировано 56,2 км, комплексно-оздоровительным ремонтом отремонтировано 62 км, средним ремонтом отремонтировано 216 км путей. На 81 км участка, где скорость после выполнения путевых работ составляет 160 км/ч, была выполнена регулировка контактной сети.

«Модернизация железнодорожного транспорта и внедрение ускоренного движения позволит повысить пропускную способность участков, скорость движения и комфорт передвижения для пассажиров», - отмечают в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. Ускоренное движение поездов вводится между городами Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев-Донецк.