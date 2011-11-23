Украинские порты за 10 месяцев увеличили переработку грузов на 5%

Переработка грузов в восемнадцати морских торговых портах Украины за 10 месяцев 2011 года увеличилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 93,251 млн. тонн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, объем переработки транзитных грузов в январе-октябре т.г. вырос на 27,5% - до 33,288 млн. тонн.

Объем переработки импортных грузов за 10 месяцев 2011 года вырос на 7,1% - до 9,261 млн. тонн. Каботаж в январе-октябре т.г. вырос на 10,6% - до 2,82 млн. тонн.

Сообщается, что Ялтинский порт за 10 месяцев т.г. увеличил переработку грузов на 70,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, Евпаторийский порт - на 42,5%, порт «Южный» - на 28,6%, Николаевский порт - на 20,6%, Феодосийский порт - на 15,8%, Керченский порт - на 14,5%, Херсонский порт - на 13%, Ренийский порт - на 10,9%, Бердянский порт - на 10,8%, Одесский порт - на 2,7%.

Переработка транзитных грузов в январе-октябре т.г. возросла, в частности, в Керченском порту на 224,7% по сравнению с январем-октябрем 2010 года, в порту «Южный» - на 53,9%, в Евпаторийском порту - на 29%, в Бердянском - на 23,9%, в Николаевском - на 22,5%, в Одесском порту - на 16,7%, в Скадовском порту - на 11,8%, в Феодосийском порту - на 6,9%, в Ренийском порту - на 6,8%, в Ильичевский порту - на 6,4%.

Напомним, что в целом по итогам 10 месяцев 2011 года объем грузоперевозок морским и речным флотом Украины снизился на 11,4% - до 8,2 млн. тонн. При этом перевозки грузов морским транспортом снизились на 0,4%.

В январе-октябре 2011 г. предприятия транспорта Украины увеличили перевозки грузов на 7,9% - до 666,1 млн. тонн.