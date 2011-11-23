Пожар электропоезда на станции Трилесы вызван изношенностью подвижного состава

Задымление электрооборудования в кабине машиниста в последнем вагоне электропоезда №6212 сообщением Казатин-Фастов Юго-Западной железной дороги 22 ноября на станции Трилесы вызвано изношенностью пригородного подвижного состава.

Как сообщает УНИАН Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця», задымление возникло в 22.35. Локомотивная бригада сразу эвакуировала единственного пассажира, который ехал в этом вагоне, и задействовала все средства пожаротушения, находившиеся в электропоезде.

Силами локомотивной бригады ликвидировать задымление не удалось, поэтому со станции Кожанка был вызван пожарный поезд. Вагон, в котором возникло задымление, был отцеплен от состава поезда.

Полностью ликвидировать пожар работникам пожарного поезда удалось в 23:59.

Погибших и травмированных нет.

Железнодорожное движение восстановлено.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Из-за происшествия произошла задержка в движении пассажирских и грузовых поездов на время от получаса до двух часов.

Как отмечает пресс-служба, вагон электропоезда ЭР-9м был выпущен в 1978 году и имеет пробег 5,421 млн. км. Различными видами ремонта он был капитально отремонтирован в 2008 году при предельном сроке службы 28 лет.