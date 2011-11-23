Средняя заполняемость электрички Киев-Житомир за 3 месяца выросла до 45%

Средняя заполняемость электрички Киев-Житомир за три месяца работы маршрута составила 45%.

Как сообщает УНИАН государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця», в первые недели курсирования электропоезда средняя заполняемость составляла 16%. В настоящее время она в отдельные дни составляет 80%.

Всего за три месяца услугами электрички по маршруту Киев - Житомир воспользовалось 18,8 тыс. пассажиров.

Запуск электропоезда повышенного комфорта по маршруту Киев-Житомир в августе 2011 года стал возможным после электрификации железной дороги Фастов-Житомир длиной 101 км. До этого времени прямое железнодорожное сообщение по линии Киев - Фастов - Житомир отсутствовало, а все перевозки между Киевом и Житомиром осуществляли автобусы и маршрутки.

Время маршрутки в пути - 1,5-2 часа, протяженность маршрута — 130 км.

Протяженность маршрута электропоезда составляет 165 км, время в пути - 1 час 50 минут. «Электропоезд дает пассажирам возможность доехать не до окраины столицы, а до центрального железнодорожного вокзала, где можно воспользоваться всеми видами общественного транспорта», - отмечают в «Укрзализныце».

Электропоезд повышенного комфорта выполняет два рейса в день по маршруту Житомир — Киев и один рейс в день по маршруту Киев — Житомир, кроме вторника и среды. На линии работает электропоезд ЭПЛ9Т производства ПАО «Лугансктепловоз» в составе восьми вагонов.