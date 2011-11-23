Киевское метро к Евро-2012 будет обновлено 100 новыми вагонами

К началу Евро-2012 подвижной состав Киевского метрополитена в целом будет обновлен 100 новыми вагонами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сегодня на пресс-конференции на тему: «Что получит Киев от Евро-2012».

“До конца года получим за 2009–2011 гг. 100 новых вагонов метрополитена”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, рассказывая о состоянии закупок и обновления городского пассажирского транспорта в ходе подготовки к чемпионату по футболу.

Он напомнил, что Киев получил кредит ЕБРР в объеме 58 млн. евро на приобретение нового пассажирского транспорта. За эти средства предусмотрено закупить в 2011-2012 гг. и получить к проведению Евро 185 автобусов большой и сверхбольшой вместимости, 140 троллейбусов большой и сверхбольшой вместимости. Конкурс проводит и закупает ЕБРР.

“На данный момент работают 33 новых троллейбуса, 15 автобусов и 20 трамваев. Еще до конца года 33 автобуса, 20 троллейбусов получим”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его информации, в первом квартале следующего года город также получит новые трамваи, количество которых не уточнялось заместителем председателя КГГА. На это будет потрачено и средства кредита ЕБРР и 80 млн. грн. средств госбюджета.