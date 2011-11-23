В Черниговской области перевозки грузов выросли на 3%, пассажиров - уменьшились на 16%

В Черниговской области грузовой транспорт в январе-октябре 2011 года доставил заказчикам 1985,5 тыс. т грузов, что на 3% больше уровня января-октября прошлого года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, грузооборот вырос на 4,6% и составлял 919,7 млн. т/км.

Предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезли 1924,2 тыс. т грузов, грузооборот выполнен в объеме 919 млн. т/км. Это, соответственно, на 6,2% и 12,2% больше, чем в январе-октябре 2010 года. Доля перевезенных грузов и грузооборота, выполненных частными предпринимателями области, представляла, соответственно, 74,9% и 85,7% от общего объема.

Пассажирский транспорт области на протяжении января-октября 2011 года перевез 87,1 млн. пассажиров, что составляет 83,9% к соответствующему уровню прошлого года.

Пассажирооборот выполнен в объеме 758,3 млн. пасс./км (88,6%). Пассажирский автотранспорт, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевез 58,5 млн. пассажиров (81,9% к январю-октябрю 2010 года). Объем выполненного пассажирооборота составил 629,3 млн. пас./км (88,7%).

Услугами автотранспортных предприятий воспользовались 34,7 млн. пассажиров (67,3% к январю-октябрю 2010 года). Объем выполненного пассажирооборота сократился на 24,5% и составлял 333,7 млн. пасс./км. Объем пассажирских перевозок и пассажирооборота, выполненные автотранспортом физических лиц-предпринимателей, выросли на 20% и 10,6% соответственно. Их доля в общем объеме перевозок представляла 40,7%, в выполненном пассажирообороте - 47%. Объем пассажирских перевозок, выполненных троллейбусным транспортом, сократился на 11,8%, в том числе с платным проездом - на 9,8%.