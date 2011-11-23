Директором по управлению персоналом «МТС Украина» назначена Бережная

Директором по управлению персоналом оператора мобильной связи «МТС Украина» назначена Ольга БЕРЕЖНАЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

О.БЕРЕЖНАЯ будет отвечать за реализацию политики управления персоналом в рамках стратегии группы компаний МТС с учетом потенциала украинского рынка телекоммуникаций.

О.БЕРЕЖНАЯ управляла HR-функциями в крупных украинских и международных компаниях и реализовала ряд комплексных проектов в сфере управления персоналом в компаниях «Телесистемы Украины», «ТЕРРА ФУД», «САН ИнБев Украина».

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,99 млн. абонентов. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).