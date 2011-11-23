ПЖД застраховала здоровье своих пенсионеров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в рамках программы добровольного медицинского страхования от компании «Нафтогазстрах» застраховала около 33 тысяч ветеранов и пенсионеров магистрали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Ежемесячные страховые платежи дороги составляют 823,4 тыс. грн.

Работа по страхованию пенсионеров Приднепровской дороги продолжается.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 227 млн. тонн грузов и 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная сеть пути ПЖД составляет более 3200 км, что составляет около 15% общегосударственной железнодорожной сети. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки 85% железорудного сырья, более 50% проката черных металлов. ПЖД входит в международный транспортный коридор Европа-Азия. Уставный фонд ПЖД - 3 млрд. 334 млн. 371 тыс. грн.

ОДО "Страховая компания «Нафтогазстрах» работает на страховом рынке с 1995 года.

СК «Нафтогазстрах» обслуживает по Программам добровольного медицинского страхования работников Донецкой, Южной, Приднепровской и Юго-Западной железных дорог.

Представительства ОДО СК «Нафтогазстрах» функционируют в 7 регионах Украины: Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе, Сумах и Харькове.