С воздушными судами Украины в октябре произошло 6 событий и инцидентов

В октябре 2011 года с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло шесть авиационных событий и инцидентов, в том числе два серьезных.

Как говорится в сообщении Государственной авиационной службы, переданном агентству УНИАН, c гражданскими воздушными судами иностранных компаний произошло три инцидента.

Кроме того, произошла одна катастрофа с частным мотодельтапланом, не внесенным в реестр гражданских воздушных судов, которая привела к гибели пилота.

В частности, серьезный инцидент произошел 7 октября при выполнении рейса Борисполь-Одесса авиакомпании «АэроСвит» (технический фактор) и 14 октября при выполнении рейса Борисполь-Алматы авиакомпании «Донбассаэро» (технический фактор).

Инциденты произошли 6 октября при выполнении рейса Борисполь-Афины авиакомпании «Украина» (человеческий фактор - службы обеспечения полетов), 11 октября при выполнении рейса Борисполь-Днепропетровск авиакомпании «АэроСвит» (столкновение самолета с птицей), 25 октября при выполнении рейса Борисполь-Тегеран авиакомпании «Буковина», 30 октября при выполнении рейса Донецк-Хургада авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (технический фактор).

Кроме того, 15 октября в аэропорту Амман (Иордания) при подготовке к полету работниками аэропорта был поврежден самолет авиакомпании «Авиатранс К».

Несколько происшествий произошло с самолетами иностранных авиакомпаний - 15 октября при выполнении рейса Симферополь–Санкт-Петербург на самолете авиакомпании «Россия» (столкновение с птицей), 19 октября при выполнении рейса Симферополь-Полтава на самолете греческой авиакомпании Sky Wings Airlines, 19 октября при выполнении Хургада–Санкт-Петербург на самолете авиакомпании «Россия».

Катастрофа, которая завершилась гибелью пилота, произошла 22 октября при выполнении полетов на мотодельтаплане самодельной конструкции в районе села Качанов Полтавской области. По информации Госавиаслужбы, владелец судна, пилотировавший его, не справился с управлением, и воздушное судно столкнулось с землей.

«Полет выполнялся впервые после приобретения воздушного судна. До этого владелец мотодельтаплана не имел практической подготовки и опыта пилотирования воздушных судов», - говорится в сообщении Госавиаслужбы.