На Евро-2012 столице нужны дополнительно тысяча водителей

На период проведения чемпионата Евро-2012 столица планирует дать работу 1 тыс. водителям и установить 2,5 тыс. информационных указателей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

«Мы планируем создать единую пешеходную, велосипедную и культурную территорию в историческом сердце города – от Подола до Киево-Печерской Лавры. Из центра столицы исчезнут маршрутки, вместо них будут курсировать современные троллейбусы и автобусы. Киевская городская государственная администрация и лично Александр ПОПОВ делает акцент на модернизации и развитии именно общественного транспорта. Ведь им пользуется свыше 80% жителей Киева”, - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он напомнил, что обеспечат муниципальные перевозки, в том числе за счет новых 185 автобусов и 140 троллейбусов, которые прибудут в столицу к Евро. И для обеспечения надлежащей работы новых единиц подвижного состава планируется привлечь около 1 тыс. водителей.

Вместе с тем, будет введен специальный автобусный маршрут «Аэропорт «Борисполь – ст. м. «Бориспольская», на котором ежедневно будет курсировать 70 автобусов вместимостью 100 пассажиров.

Также, по словам заместителя председателя КГГА, уже определен транспортный периметр стадиона и официальной фан-зоны, который в дни проведения матчей будет пешеходным. Разработаны два сценария организации дорожного движения в центральной части города: в дни проведения матчей и в дни, свободные от матчей.

А.ГОЛУБЧЕНКО напомнил, что с целью удобного передвижения болельщиков и гостей города между основными объектами Турнира, выполнены работы по реконструкции и модернизации ряда важных городских магистралей и развязок: Московской площади, проспекта Николая Бажана (закончен первый этап, продолжаются работы по реконструкции), развязки возле станции метро «Днепр» и развязки на примыкании просп. Науки к Столичному шоссе.

Кроме того, проведена реконструкция улиц вокруг НСК «Олимпийский»: бульвара Леси Украинки и улицы Красноармейской. Продолжается также реконструкция улицы Горького.

Столичная власть позаботилась также и о болельщиках, которые организованными группами приедут в Киев. В частности, определены 685 мест для парковки их автобусов. Места будут распределяться между болельщиками двух команд-соперниц.

Вместе с тем, рассказал А.ГОЛУБЧЕНКО, разработана временная концепция знакования для транспортных средств и пешеходов. В частности, для пешеходов будет установлены 2 тыс. 210 информационных указателей в аэропортах, на железнодорожном вокзале, в метрополитене, в автобусах и троллейбусах. Еще 301 указатель установят на улично-путевой сети города.