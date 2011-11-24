Одесская железная дорога назвала победителей конкурса “Лучший работник ОЖД”

Одесская железная дорога назвала 22-х победителей ежегодного конкурса “Лучший работник ОЖД”.

Как сообщает ОЖД, победители получили Почетные дипломы и денежные премии. Кандидаты для участия в конкурсе «Лучший работник ОЖД» избираются по инициативе администрации, трудового коллектива и профсоюзной организации подразделения, где работает конкурсант.

В конкурсе принимают участие железнодорожники, имеющие непрерывный стаж работы на железной дороге не менее 10 лет и не менее трех лет работающие по специальности, повышающие производительность труда и квалификацию.