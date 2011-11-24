Служба военизированной охраны ЮЗЖД с начала года раскрыла и предупредила 159 краж

Служба военизированной охраны ЮЗЖД в январе-октябре 2011 года раскрыла и предупредила 159 краж на сумму более 400 тыс. грн.

Как сообщает ЮЗЖД, за эти предступления были задержаны 222 человека.

ЮЗЖД постоянно проводит специальные рейды на объектах железнодорожного транспорта и разъяснительно-профилактическую работу среди населения с целью предупреждения совершения преступлений.

“Юго-Западная магистраль предупреждает, что хищение имущества и материальных ценностей железной дороги является несанкционированным вмешательством в работу железнодорожного транспорта, за что предусмотрена уголовная ответственность. Преступные действия правонарушителей направлены на предотвращения безопасного движения поездов. Это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и к несчастным случаям”, - отмечается в сообщении ЮЗЖД.