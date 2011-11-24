«Борисполь» к Евро-2012 приобретет устройства для посадки/высадки инвалидов

Международный аэропорт «Борисполь» планирует к Евро-2012 приобрести несколько амбулифтов — специальных транспортных средств для посадки/высадки пассажиров с инвалидностью или не способных самостоятельно передвигаться по трапу самолета.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, на сегодня в аэропорту работает один амбулифт.

По словам начальника аэровокзального комплекса аэропорта «Борисполь» Сергея ГОМБОЛЕВСКОГО, обслуживанием пассажиров с ограниченными физическими возможностями в «Борисполе» занимается специально подготовленный персонал. При этом данная категория пассажиров обслуживается вне очереди.

«У нас было создано подразделение, которое занимается обслуживанием пассажиров-инвалидов. С этой целью создана группа, которая насчитывает 15 человек и работает круглосуточно», - сообщил С. ГОМБОЛЕВСКИЙ.

По его словам, аэропорт отвечает всем международным и национальным стандартам по обслуживанию инвалидов и пассажиров с ограниченными физическими возможностями и имеет все необходимое для этого оборудование.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.