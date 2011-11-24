Судоремонтные заводы и ВМС совместно определят пути восстановления военного судоремонта

Конкретные пути восстановления военного судоремонта будут наработаны совместной рабочей группой в составе представителей командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и ведущих судостроительных и судоремонтных предприятий Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, такое решение приняли участники «круглого стола», состоявшегося в командовании флота 22 ноября.

Данная рабочая группа, которую возглавит представитель ВМС, должна систематизировать проблемные вопросы и через месяц, на аналогичном «круглом столе», предложить конкретные наработки, что именно заинтересованным сторонам нужно сделать для решения проблемных вопросов, в том числе определить предложения по внесению изменений в законодательство и т. п.

Председательствующий на «круглом столе» командующий украинскими ВМС адмирал Виктор МАКСИМОВ, в частности, отметил, что переход от плановой к рыночной экономике для предприятий судостроительной и судоремонтной отрасли прошел болезненно, вызвал критически опасное сокращение научно-производственного потенциала, что объективно не могло не отразиться на военном судоремонте. Однако, по его словам, анализируя результаты работы отрасли за последние годы, можно сделать вывод, что не все потеряно, судостроение и судоремонт сохранили способность к обновлению накопленного производственного, научно-технического и кадрового потенциала, есть предприятия и организации, способные обеспечивать реализацию полного жизненного цикла судов и кораблей (разработку технологий, проектирование, производство, испытания и тому подобное). «Сегодня Военно-Морские Силы Украины как никогда заинтересованы в производственных мощностях и интеллектуальном потенциале возглавляемых вами (обращаясь к руководителям заводов) предприятий». Как добавил В.МАКСИМОВ, в новых экономических условиях руководство и государства, и оборонного ведомства уделяет большое внимание вопросам судоремонта. «Только в этом году украинский флот осуществил 6 доковых ремонтов кораблей, не говоря о других видах ремонта. И если в прошлом году мы производили отдельные ремонты, ремонты узлов и механизмов, то в текущем году осуществляется комплексная работа, мы меняем стратегические подходы к ремонту кораблей – от поддержания до полного восстановления их боевого потенциала», - отметил командующий.

Он подчеркнул, что в последнее время в данной работе возник сбой, причем «средства на ремонт у военного ведомства есть, а собственно выполнение ремонта, к сожалению, находится не на желаемом уровне».

Директора предприятий подтвердили готовность заводов принимать участие в конкурсах, работать совместно с флотом ради восстановления возможностей обеспечивать жизненный цикл кораблей и судов, совместными усилиями восстановить военный сегмент в судоремонтной отрасли Украины, сообщили в пресс-центре.

В командовании украинских ВМС добавили, что флот, в частности, планирует в 2012 году провести комплексный ремонт 2-3 кораблей водоизмещением до 4 тыс. тонн.