“Авлита” инвестирует 4,5 млн. грн. в модернизацию пути на станции «Инженерная»

Стивидорная компания «Авлита» инвестирует 4,5 млн. грн. в модернизацию участка подъездного пути на станции «Инженерная», которая станет первым этапом трехэтапного плана развития собственной инфраструктуры.

Как сообщили УНИАН в компании, работы по модернизации подъездного пути станции «Инженерная» начнутся в декабре 2011 года и продлятся 6 месяцев. Подрядчиком на конкурсной основе выбрана специализированная организация ООО «СМУ «Стальтранс» (г. Запорожье).

Реконструкция подъездного пути позволит подавать на станцию «Инженерная» магистральным тепловозом 2ТЭ-116 по 30 вагонов в подаче, что на 10 больше, чем в настоящее время.

На втором этапе “Авлита” планирует оснастить станционные и внутриплощадные железнодорожные пути системой централизации и блокировки (СЦБ) участка пути ст. «Мекензиевы горы» — ст. «Инженерная» для оптимизации логистических процессов.

На третьем этапе планируется реконструкция путевого развития инженерного парка и удлинение путей на станции «Мекензиевы горы», что увеличит перерабатывающую способность станции до 300 вагонов в сутки.

«Стратегическая цель «Авлиты» — увеличение объёма обрабатываемых грузов с 4,5 до 6,5 млн. тонн в год. Реализация проекта позволит в 1,5 раза увеличить пропускную способность участка железной дороги «Мекензиевы горы» — «Авлита» до 300 вагонов в сутки и увеличить объем грузов на 2 млн. тонн», — отметил и.о. генерального директора АО «СК «Авлита» Сергей ПОСОХОВ.

Справка УНИАН. АО «Стивидорная компания «Авлита» располагает двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты. Специализация «Авлиты» — перевалка металлопродукции и зерна. Мощности компании позволяют переваливать грузы со всех видов транспорта на морской. Общая годовая пропускная способность перегрузочного комплекса составляет до 4,5 млн. тонн грузов, из которых 2 млн. тонн приходится на металлопродукцию и 2,5 млн. тонн — на зерно. Предприятие оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов — 1200 тонн в час, с автотранспорта — 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час. Перевалочные мощности включают 15 кранов, в том числе 5 причальных портальных кранов «Liebherr» и «Gottwald» последнего поколения.

100% акций АО "СК "Авлита" принадлежит "СКМ" (Систем Кэпитал Менеджмент).

Стратегическое управление АО «СК «Авлита» осуществляет ООО «Портинвест» — портовый холдинг СКМ.