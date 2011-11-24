Закон о морпортах позволит остановить коррупцию в портовой отрасли – Мининфраструктуры

Реализация Закона "О морских портах Украины” позволит снизить уровень коррупции в портовой отрасли страны. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор департамента государственной политики в сфере морского и речного транспорта Министерства инфраструктуры Владимир СЕВРЮКОВ.

“Я думаю, что принятие закона приведет к снижению коррупции, и этому примером является заключение Американской торговой палаты и общение с представителями немецкого посольства”, – сказал он.

В частности, как пример В.СЕВРЮКОВ отметил, что американский холдинг Royal Caribbean International, который выявил заинтересованность в инвестировании в развитие Ялтинского и Севастопольского морпортов, представил министерству свое видение сотрудничества, которое полностью совпадает с идеями, заложенными в законе о морпортах.

В то же время, он отметил, что реформы в портовой отрасли опасаются те, кто привык наживаться на коррупции, пользуясь отсутствием единых правил работы для всех участников рынка.

По его словам, сейчас работа в отрасли осложнена двоякими трактовками некоторых положений, что учтено в новом законе.

“У нас на сегодняшний день в портовом хозяйстве есть некоторые двоякие толкования. Есть нюансы, которые делают лазейки для использования не правового поля. Именно это закон решает. Там где закон более четко фиксирует отношения государства и бизнеса, там меньше возможности коррупции”, – объяснил В.СЕВРЮКОВ.

При этом представитель министерства добавил, что принятие закона уже является запоздавшим, как минимум на 8 лет. “Мы потеряли очень много времени, в результате, если вы посмотрите логистику и движение грузопотоков, которые были исконно украинскими, они начали уходить”, – сказал он.

В.СЕВРЮКОВ выразил надежду на то, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подпишет проголосованный парламентом закон.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О морских портах Украины» 3 ноября с.г. На подпись Президенту Закон передан 15 ноября.

Справка УНИАН. В Украине имеется 18 морских торговых портов: Черноморские порты (Одесский, Ильичевский, Южный, Ренийский, Усть-Дунайский, Белгород-Днестровский, Измаильский, Николаевский, Порт Октябрьск, Скадовский, Херсонский); Крымские порты (Евпаторийский, Ялтинский, Керченский, Севастопольский, Феодосийский); порты Азовского моря (Бердянский, Мариупольский). А также морские рыбные порты Украины (Ильичевский, Керченский, Мариупольский, Севастопольский). Кроме того, в Украине 11 речных портов (Киевский, Черниговский, Херсонский, Николаевский, Днепропетровский, Запорожский, Днепродзержинский, Никопольский, Кременчугский, Новокаховский, Черкасский).