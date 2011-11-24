Мининфраструктуры планирует изменить правила оплаты международных билетов

Министерство инфраструктуры планирует на 568 млн. грн. уменьшить субсидирование пассажирских железнодорожных перевозок за счет грузовых, привязав стоимость перевозки к курсу швейцарского франка и евро к гривне на день оплаты.

Такое предложение содержится в проекте приказа Мининфраструктуры об утверждении изменений в Тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток - Запад и Тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом в международном сообщении.

«Ввод приказа уменьшит перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых на 568 млн. грн., увеличит налоговые поступления в государственный бюджет почти на 254 млн. грн. и снизит валютные риски», - сообщает Мининфраструктуры.

Справка УНИАН. В настоящее время при оформлении международных билетов применяется курс швейцарского франка либо евро к гривне, обнародованный в предпоследний день каждого месяца.

По данным Мининфраструктуры, перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2010 году составило 5,7 млрд. грн, по итогам 2011 года составит 6,8 млрд. грн.