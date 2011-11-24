Первые электропоезда Hyundai прибудут в Украину в конце февраля 2012 года

Первые два электропоезда Hyundai, которые будут осуществлять ускоренное движение, прибудут в Украину в конце февраля - начале марта 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), еще четыре поезда прибудут в Украину в начале мая следующего года.

Оставшиеся четыре из десяти поездов, которые Украина должна получить от Hyundai Rotem, будут поставлены после завершения Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

В конце декабря 2011 года украинские локомотивные бригады, которые будут управлять новыми поездами, поедут на обучение в Сеул.

Также в “Укрзализныце” сообщили о завершении конкурса на лучшее название и логотип предприятия, которое будет осуществлять скоростное движение на межрегиональных электропоездах производства Hyundai Rotem.

Так в номинации «Название предприятия скоростного движения» победителем стал ОВЧАРЕНКО Сергей Николаевич (пгт. Оленевка, Донецкая обл.) с названием «Украинская железнодорожная скоростная компания». В номинации «Логотип (фирменный знак) предприятия скоростного движения» победила ЗАЙЦЕВА Мария Владимировна (г. Киев). В номинации «Название межрегионального электропоезда» победила ЗАЙЦЕВА Людмила Георгиевна (г. Киев) с названием «Украинский экспресс».

Победители были награждены по каждой из трех номинаций премиями в размере 10 тыс. грн. и приглашены на открытие пассажирского движения межрегиональных поездов производства компании Hyundai Rotem.

Справка УНИАН. Ускоренное движение поездов вводится между городами Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев-Донецк. Для осуществления пассажирских перевозок на этих направлениях заключены контракты с корейским производителем Hyundai Rotem на закупку 10-ти межрегиональных двухсистемных электропоездов, с АО «Шкода Вагонка» на закупку 2-х межрегиональных двухэтажных электропоездов и с ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» на приобретение одного межрегионального поезда локомотивной тяги.