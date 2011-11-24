Для проезда в городской электричке планируют ввести жетоны и бесконтактные билеты

Власть Киева планирует ввести до конца года жетоны и бесконтактные проездные билеты для проезда в городской электричке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, после инспекционной поездки председатель КГГА Александр ПОПОВ сообщил, что к середине декабря в городской электричке заработает билет, который будет действовать на всех станциях, независимо от того, где он приобретен. А также рассказал о планах ввести до конца года жетоны для проезда в городской электричке и бесконтактные проездные билеты на один месяц и на определенное количество поездок.

«С нового года каждый киевлянин сможет избрать для себя наиболее удобный способ оплаты проезда в городской электричке: билет, жетон, месячный проездной или проездной на определенное количество поездок», – цитирует пресс-служба слова А.ПОПОВА.