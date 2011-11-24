Треть направления ускоренного движения Львов-Донецк занимают кривые участки - УЗ

Треть эксплуатационной длины путей направления ускоренного движения поездов Киев-Львов и Киев-Донецк занимают кривые участки, которые ограничивают скорость движения поездов.

Как сообщили УНИАН в Госадминистрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця», в частности, в общем сообщении Киев-Коростень-Шепетовка-Здолбунов-Львов и Киев-Гребенка-Полтава-Красноград-Лозовая-Донецк кривые участки занимают 585 км путей. При этом на украинских железных дорогах преобладают кривые среднего радиуса до 1 тыс. метров, тогда как приспособить пусть к ускоренному движению позволяют только кривые с радиусом свыше 1200 метров. В результате на каждой кривой машинист должен снижать скорость со 160 км/час до 80 км/час.

Приспособить кривые украинских железных дорог к скоростному движению позволило переустройство кривых с повышением наружного рельса и обеспечения таким образом безопасности при резких поворотах поездов на большой скорости.

В то же время, три кривые на участках Здолбунов-Львов и Лозовая-Донецк железнодорожникам придется выпрямить.

«Чтобы выпрямить кривую с радиусом от 400 до 800 метров, требуется около 20 млн. грн. только на одну кривую. Для этого необходимо менять ось пути, сдвигать ее в сторону, отсыпать новое земляное полотно", - отметил главный инженер главного путевого хозяйства «Укрзализныци» Василий ЯКОВЛЕВ.

По информации «Укрзализныци», в странах, где обеспечивается скоростное (до 200 км /ч) и высокоскоростное движение (свыше 200 км/ч) строились специальные пути без кривых, или с их большим радиусом, как, например, в Японии. В Польше на направлениях Варшава-Краков и Краков-Познань полная реконструкция участков проводилась при финансовой помощи Евросоюза. В то же время, в РФ где ускоренное движение внедрялось на направлении Москва-Нижний Новгород по действующей колее, специалисты пришли к выводу о невозможности обеспечить по ней скорость более 160км\\час.

Справка УНИАН. Ускоренное движение поездов вводится между городами Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев-Донецк. Для осуществления пассажирских перевозок на этих направлениях заключены контракты с корейским производителем Hyundai Rotem на закупку 10 межрегиональных двухсистемных электропоездов, с АО «Шкода Вагонка» - на закупку 2 межрегиональных двухэтажных электропоездов и с ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» на приобретение одного межрегионального поезда локомотивной тяги.