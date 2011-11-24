УЗ отобрала 65 студентов со знанием английского языка для работы во время Евро-2012

«Укрзализныця» по итогам конкурса по отбору студентов высших учебных заведений отобрала 65 студентов со знанием английского языка для работы в поездах Донецкой железной дороги во время Евро-2012.

Как сообщает Донецкая ЖД, 64 отобранных студента учатся в Донецком институте железнодорожного транспорта, один студент — в Украинской госакадемии железнодорожного транспорта (Харьков).

Среди победителей конкурса 31 девушка и 34 юноши.

Все отобранные студенты во время чемпионата Евро-2012 будут работать в поездах проводниками.