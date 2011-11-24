УЗ отобрала 65 студентов со знанием английского языка для работы во время Евро-2012
17:44, 24 ноября 2011Транспорт/Связь
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«Укрзализныця» по итогам конкурса по отбору студентов высших учебных заведений отобрала 65 студентов со знанием английского языка для работы в поездах Донецкой железной дороги во время Евро-2012.
Как сообщает Донецкая ЖД, 64 отобранных студента учатся в Донецком институте железнодорожного транспорта, один студент — в Украинской госакадемии железнодорожного транспорта (Харьков).
Среди победителей конкурса 31 девушка и 34 юноши.
Все отобранные студенты во время чемпионата Евро-2012 будут работать в поездах проводниками.
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