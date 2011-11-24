"АэроСвит" увеличил перевозку грузов и почты на 38%

Авиакомпания "АэроСвит" в январе-октябре 2011 года увеличила перевозку грузов и почты на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 9,5 тыс. тонн.

Как сообщили УНИАН в компании, транзитный грузопоток на рейсах "АэроСвита" увеличился на 72% - до 2 тыс. тонн, отправки почты за 10 месяцев возросли на 45%.

Наиболее высокие темпы роста грузовых перевозок зафиксированы на маршрутах в страны СНГ, Балтии и в Грузию.

“В январе-октябре 2011 года грузопотоки в пункты новых независимых государств втрое превысили показатели прошлого года”, - отмечает “АэроСвит”.

По информации компании, увеличению объемов перевозки грузов способствовало развитие маршрутной сети "АэроСвита", а также сокращение времени обработки грузов при стыковке рейсов в "Борисполе".

Также в компании сообщили, что в ноябре 2011 года "АэроСвит" внедрил систему CargoSpot, которая позволяет эффективно управлять перевозкой грузов по всей маршрутной сети "АэроСвита" на всех производственных этапах, начиная от взаимодействия с клиентом и агентами по продаже, и завершая доставкой груза в пункт назначения.

Напомним, что за 10 месяцев 2011 года авиакомпания "АэроСвит" увеличила перевозку пассажиров на 73% - до 2,4 млн. пассажиров. Коэффициент занятости пассажирских кресел на регулярных рейсах "АэроСвита" возрос с 69,5% в январе-октябре 2010 года до 72% в текущем году.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны, а также совместно с авиакомпаниями-партнерами доставляет пассажиров в региональные административные центры Украины.

В 2011 году "АэроСвит" в полтора раза увеличил собственный флот – до 26 самолетов производства компании Boeing, включая восемь дальнемагистральных Boeing 767 и восемнадцать среднемагистральных Boeing 737. Помимо этого "АэроСвит" использует воздушные суда перевозчиков-партнеров, включая Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.