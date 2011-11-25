Киевский метрополитен 28 ноября начнет ремонт эскалатора №2 на Крещатике

28 ноября 2011 года, согласно Комплексной инвестиционной программе технико-экономического развития метрополитена на 2011 год, начнется модернизация эскалатора №2 верхнего наклона станции "Крещатик"-ІІ Святошинско-Броварской линии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", ремонт эскалатора будет продолжаться до 12 декабря с.г.

В пресс-службе также напомнили, что капитальный ремонт эскалатора № 4 верхнего наклона станции "Печерская" будет продолжаться до 25 ноября с.г., капитальный ремонт эскалатора №2 станции "Дружбы народов" Сырецко-Печерской линии – до 11 января 2012 года.