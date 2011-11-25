Украинские удостоверения экзаменатора по летной деятельности будут соответствовать европейским требованиям

Украинские удостоверения экзаменатора по летной деятельности будут приведены в соответствии c принятыми в Евросоюзе Общими Авиационными Требованиями JAR-FCL 1, 2, 3, 4 «Выдача свидетельств летному экипажу».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, соответствующий проект приказа разработала Государственная авиационная служба Украины.

Проект приказа устанавливает единые требования к удостоверениям экзаменатора по летной деятельности, которые таким образом будут признаваться в странах Европейского Союза. Процедура выдачи и форма удостоверения экзаменатора по летной деятельности будет приведена в соответствие с требованиями EASA (JAA).

На сегодня при выдаче удостоверений экзаменаторам по летной деятельности в Украине и странах Европы применяются различные спецификации JAR-FCL.