Киев решил продлить и модернизировать трамвайную линию на Троещине

Трамвайная линия на жилом массиве Троещина будет реконструирована и достроена.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение, подписанное председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ.

Согласно принятому решению, после реконструкции трамвайная линия будет работать в режиме легкого рельсового транспорта от улицы Милославской до пересадочного узла на городскую кольцевую электричку. Таким образом предусмотрено усовершенствовать дорожно-транспортное движение на Троещине и обеспечить удобный маршрут до станций городской электрички.

В КГГА отмечают, что одно из направлений развития сети общественного транспорта на Троещине – это развитие так называемого легкого метро.

Существенно улучшить транспортное сообщение левого и правого берега планируется за счет городской электрички, станции которой будут работать как пересадочные узлы на метрополитен или другой общественный транспорт.