Дорожно-коммунальные организации Хмельницкой области не готовы к работе зимой - ОГА

Дорожно-коммунальные организации Хмельницкой области практически не готовы к работе в зимний период.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры Хмельницкой облгосадминистрации Николай КАТЕРЕНЧУК.

“В коммунальных хозяйствах края на начало зимнего периода 2011-2012 годов не отремонтированы и находятся в технически неисправном состоянии более 30% дорожной техники, автомобилей и механизмов. Не заготовлено необходимое количество противогололедных материалов”, - сказал он.

Он конкретизировал, что не готовы к работе в зимних условиях комбинаты коммунальных предприятий в таких райцентрах, как Белогорье, Красилов, Теофиполь, Полонное и ряде других, где имеется только по одной единице снегоочистительной техники, а запасов горюче-смазочных материалов (ГСМ) почти не создано.

При этом Н.КАТЕРЕНЧУК отметил, что дочерним предприятием “Хмельницкий облавтодор” заготовлено 26,4 тонн ГСМ, 42 тыс. куб. м фрикционных материалов, 1950 тонн технической соли и изготовлено 1444 снегоудерживающих щитов.

“Как показывает опыт прошлых лет, указанного количества ГСМ, автозапчастей и хлоридов на весь период зимнего содержания улично-дорожной сети недостаточно”, - подчеркнул чиновник.

С целью стимулирования работы дорожно-коммунальных организаций Хмельницкой области первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА Вадим ГАВРИШКО на коллегии облгосадминистрации дал поручение председателям райгосадминистраций активнее заключать договоры с коммунальщиками для очистки зимой от снега дорог.