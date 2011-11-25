В Украине начались продажи Chrysler 300C нового поколения

Официальный импортер американского автопроизводителя Chrysler Group LLC в Украине – ОАО «АвтоКапитал» (г. Киев), через сеть своих дилеров начал официальные продажи автомобилей Chrysler 300C нового поколения (2012 модельного года).

Как передает корреспондент УНИАН, официальная презентация автомобиля прошла в рамках выставки современного искусства ART KYIV contemporary 2011 в музейном комплексе «Мистецький Арсенал» сегодня в Киеве.

По словам генерального директора ОАО «АвтоКапитал» Ярослава ПРИГАРЫ, новое поколение Chrysler 300С впервые презентовали на Автосалоне в Детройте (США) в январе 2011 года, а Украина стала одной из первых стран Европы, где официально появился автомобиль.

Новинка базируется на платформе предыдущего поколения Mercedes-Benz E-Class (W210), и оснащается, как и предыдущая версия, задним приводом.

В Украину автомобиль будет поставляться с двумя видами двигателей – дизельным и бензиновым.

Справка УНИАН. Официальным импортером американского автопроизводителя Chrysler Group LLC в Украине является ОАО «АвтоКапитал» (г. Киев), которое входит в структуру Корпорации «УкрАВТО».

На сегодня дилерская сеть ОАО «АвтоКапитал» представлена сетью из 21 дилера в крупнейших городах Украины.

89,998% акций ОАО «АвтоКапитал» принадлежит корпорации «УкрАВТО», 10% – физическому лицу.

Chrysler Group LLC – американская автомобильная компания. В настоящий момент является совместным с итальянским концерном Fiat предприятием. Итальянцам принадлежат 52% акций Chrysler, 1,6% – правительству Канады (по состоянию на июнь 2011 года), остальные акции находятся в собственности пенсионного фонда профсоюза работников автомобильной промышленности Америки.