«ЮТэйр-Украина» с 5 декабря открывает авиарейс Кривой Рог-Москва

ООО «Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» (Киев) с 5 декабря т.г. открывает международный авиарейс Кривой Рог – Москва.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского совета.

Данный рейс станет единственным регулярным пассажирским рейсом из аэропорта Кривого Рога.

Рейс будет выполняться три раза в неделю самолетом ATR-42. ООО «Авиакомпания «ЮТэйр-Украина», дочернее предприятие UTair Aviation, выполняет ежедневные регулярные международные рейсы в Москву из Луганска, Харькова, Запорожья.

«ЮТэйр-Украина» учреждена в сентябре 2008 г. В 2009 г. авиакомпания получила сертификат эксплуатанта гражданской авиации Украины. Выполняет регулярные и чартерные рейсы в государства ближнего и дальнего зарубежья на самолетах ATR 42 и Boeing 737-400. Базируется в международных аэропортах «Борисполь» и «Луганск».