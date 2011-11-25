Лоцманы «Дельта-лоцман» способствуют росту грузопотока Одесского порта

24-25 ноября лоцманы ГП «Дельта-лоцман» осуществили три лоцманские проводки крупнотоннажных судов длиной более 290 метров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, две из них за суточную смену выполнил 24 ноября Александр Шадрин, старший лоцман портовой лоцманской службы «Одесса» ГП «Дельта-лоцман».

«Первое судно – контейнеровоз «Virginia» (длина – 294,16 м, вместимость 5039 контейнеров (TEU), флаг - Либерия) А.Шадрин вывел из Одесского порта в полдень, а через несколько часов завел и ошвартовал к 4-му причалу порта балкер «Jimnoble» (длина судна 290 м, флаг Панама)», - идет речь в сообщении.

Радиолокационную проводку судов выполнили Владимир Крутоголов и Александр Новицкий, лоцманы-операторы Поста регулирования движения судов «Одесса» ГП «Дельта-лоцман».

25 ноября в 10 часов утра Одессу покинул еще один пароход-гигант. C 42-го причала Одесского порта выведен на рейд контейнеровоз «Maersk Kuantan». Длина судна - 299,47 м, вместимость – 6188 контейнеров (TEU), флаг - Сингапур. Лоцманскую проводку выполнил Николай Самученко, старший лоцман ПЛС «Одесса», радиолокационные услуги предоставили Анатолий Срибный и Александр Грушецкий, соответственно, старший лоцман-оператор и лоцман-оператор ПРДС «Одесса».

«Лоцманы выполнили свою работу безукоризненно и профессионально. И в первую очередь, благодаря огромному опыту. Лоцманская проводка трехсотметровых судов требует от лоцмана совершенного знания всех гидротехнических нюансов акватории порта и подходных каналов, ведь Одесский порт, по своей конфигурации, самый сложный в Украине. Кроме того, очень важно тесное взаимодействие лоцмана с лоцманом-оператором, контролирующим проводку на Посту РДС, и с капитанами буксиров, участвующих в операции. Также немаловажным усложняющим фактором лоцманской проводки могут стать и погодные условия. Причем, совершенно неожиданно», - отметил Юрий Харьков, заместитель директора ГП «Дельта-лоцман» по регулированию движения судов и лоцманскому обеспечению.