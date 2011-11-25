В Кременчуге «Мерседес» врезался в частный дом и взорвался

Сегодня в Кременчуге Полтавской области «Мерседес» врезался в частный дом и взорвался.

Об этом УНИАН сообщили в городском управлении МЧС.

По их данным, данное ЧП произошло около 4 часов утра, вследствие которого один человек погиб, и вся семья осталась без крова.

«Автомобиль Mercedes E 500, протаранив забор одного из дворов, въехал в стену частного дома. От удара авто загорелось и взорвалось. Огонь перекинулся на крышу дома», - сказал представитель МЧС.

В городском управлении милиции сообщили, что уже установлено, что погибший не является владельцем данного автомобиля. Накануне вечером он был в гостях у своего 20-летнего одногруппника, семье которого и принадлежал «Мерседес». Парни отметили встречу, употребляя спиртное. Когда же хозяин задремал, его товарищ без разрешения взял ключи от уже упомянутого автомобиля и поехал кататься по ночному городу.

Сидя за рулем «Мерседеса» он не выдержав безопасную скорость движения, на повороте дороги не справился с управлением автомобиля и въехал в дом.

Жители дома в этот момент спали. В результате ЧП они не пострадали, но остались без крыши над головой.