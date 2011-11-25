К Евро-2012 в Киев будет поставлено 185 автобусов МАЗ

Минск. 185 белорусских автобусов производства Минского автомобильного завода (МАЗ) будет поставлено в Киев к Евро-2012, сообщили УНИАН в компании ООО «МАЗтранссервис».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, тендер на поставку 185 белорусских автобусов выиграла компания ООО «МАЗтранссервис», которая является дилером ОАО «МАЗ».

Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта столица Украины производит в рамках подготовки к будущему Чемпионату Европы по футболу за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«В настоящее время в украинскую столицу уже поставлено 10 белорусских автобусов длиной 12 м. До конца 2011 года в Киев отправится еще 25 автобусов МАЗ. Завершить поставки всех 185 новых пассажирских автобусов белорусского производства в украинскую столицу планируется до конца мая будущего года. Из них 85 единиц составят низкопольные двухосные 12-метровые автобусы МАЗ-203065 и 100 единиц - трехосные 15-метровые МАЗ-107466», - сообщили в компании.

Справка УНИАН. Компания ООО «МАЗтранссервис» - один из крупнейших операторов пассажирской и грузовой автотехники, уже более десяти лет работает на рынке Украины, поставляя автобусы всех модификаций Минского автомобильного завода, а также грузовую и спецтехнику МАЗ и МЗКТ.