Киев закупит трамваи собственного производства и откажется от импортных

Киевская городская государственная администрация будет предлагать внести в проект бюджета на следующий год расходы на закупку трамваев киевского производства.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом сообщил председатель горгосадминистрации Александр ПОПОВ во время поездки в производственно-техническое подразделение службы содержания подвижного состава и транспортной инфраструктуры КП «Киевпасстранс», на мощностях которого начато производства киевского трамвая.

А.ПОПОВ отметил, что город таким образом решит два важных вопроса: обновит устаревший трамвайный парк и сэкономит бюджетные средства.

«Производство столицей собственного трамвая – это экономия бюджета. Сэкономленные средства город направит на решение социальных вопросов. Убежден, что трамвай киевского производства будет комфортным и удобным для пассажиров”, - отметил председатель КГГА.

По его словам, постепенно город увеличит количество работающих на линиях трамваев, что и предусмотрено планами руководства столицы, которые касаются развития системы общественного транспорта, а также Стратегией развития Киева до 2025 года.

А.ПОПОВ также обратил внимание, что производство собственного трамвая обеспечит и дополнительные рабочие места и дополнительные поступления в бюджет.

Председатель КГГА выразил убеждение в том, что Киев в состоянии удовлетворить не только собственные потребности в трамваях.

«Позже мы будем предлагать продукцию другим городам. Наше начинание – долговременный и выгодный для города проект», – сказал А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, раньше рассматривался также вариант закупки для столицы трамваев российского производства. В частности, в сентябре 2009 г. в Киев из Санкт-Петербурга привозили образец трамвая, который планировалось пустить на отреконструированную линию скоростного трамвая.

В то же время в августе с.г. А.ПОПОВ сообщил, что Киев начнет производство собственных трамвайных вагонов.

«Проанализировав свои возможности и имеющиеся мощности, мы приняли решение начать производство трамваев на базе Дарницкого трамвайно-ремонтно-эксплуатационного депо», - прокомментировал председатель КГГА. До конца года ожидалось получить первый отечественный вагон.