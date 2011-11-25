Работы по достройке и модернизации трамвайной ветки на Троещине начнутся в декабре

В декабре начнутся работы по достройке трамвайной ветки на Троещине. Планируется, что киевляне смогут воспользоваться этим видом транспорта уже в мае-июне следующего года.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сказал председатель КГГА Александр ПОПОВ во время поездки в производственно-техническое подразделение службы содержания подвижного состава и транспортной инфраструктуры КП «Киевпасстранс».

По словам А.ПОПОВА, сегодня городская администрация рассматривает несколько вариантов того, какие вагоны будут ездить на этой ветке.

«Если нам, а я в этом не сомневаюсь, удастся поставить на конвейер производство собственного вагона, то мы не будем покупать трамваи, ни в Лейпциге, ни в Праге. Я убежден, что сможем собственными силами решить этот вопрос», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, трамвайная линия на жилом массиве Троещина будет реконструирована и достроена.

После реконструкции трамвайная линия будет работать в режиме легкого рельсового транспорта от улицы Милославской до пересадочного узла на городскую кольцевую электричку.