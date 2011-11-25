ПЖД провела вакцинацию 7 тыс. своих работников

Приднепровская железная дорога провела вакцинацию 7 тысяч своих работников, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей.

Как сообщает Приднепровская ЖД, вакцинация проведена на средства Приднепровской железной дороги в отраслевых медицинских учреждениях на добровольной основе.

По словам начальника медицинской службы Приднепровской ЖД Алексея ГРИГОРУКА, такая вакцинация проводится ежегодно в период сезонного повышения заболеваемости ОРВИ для предупреждения развития эпидемии.