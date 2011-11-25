В ноябре ВОЛЯ запустила в тестовом режиме каналы IDEA, HD Life и Nickelodeon HD

В ноябре 2011 года компанией ВОЛЯ в тестовом режиме были запущены несколько новых каналов в формате высокой четкости: фильмовый IDEA, развлекательный HD Life и детский Nickelodeon HD.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Как сообщалось ранее, ВОЛЯ планирует расширить наполнение пакета телеканалов высокой четкости «Воля HD» и знакомит абонентов с новыми HD-телеканалами, чтобы определить среди них лидеров зрительских предпочтений. На время тестирования стоимость пакета «Воля HD» остается неизменной. Ранее, в октябре, ВОЛЯ начала тестирование телеканала Viasat Nature HD/ Viasat History HD.

А.СИГДА сообщила, что в декабре 2011 года будет проведен опрос среди подписчиков этого пакета и определен рейтинг каналов. На основании полученной информации будет принято решение о наполнении пакета «Воля HD».

Сегодня в пакете «ВОЛЯ HD» абонентам предлагаются следующие каналы: National Geographic HD; Nat Geo Wild HD (оба познавательные); Travel Channel HD (путешествия и развлечения); MyZen.TV HD (зрелищный); Fashion One HD (развлекательный); Outdoor Channel HD (охота, рыбалка, хобби и развлечения); HD-кинозал.

Дополнительно в режиме тестового просмотра до конца 2011 года абонентам будут доступны: Viasat Nature HD / Viasat History HD (природа, история); IDEA (кино); HD Life (информационно-развлекательный); Nickelodeon HD (детский).

Канал IDEA добавлен на частоте 442 MГц, HD Life и Nickelodeon HD – 458 МГц. Заказать пакет «ВОЛЯ HD» можно к любому пакету, начиная с базового «Україна і світ».

Для просмотра HD-каналов нужен современный телевизор со встроенным ТВ-тюнером стандарта DVB-C с поддержкой MPEG-4 формата HD, с соответствующим CI-разъемом, приобретенный в компании ВОЛЯ модуль условного доступа (CAM), а также карточка условного доступа.

Справка УНИАН. IDEA – это канал кинопремьер, лучших мировых фильмов, культовых сериалов и концертов звезд музыки. Канал транслируется 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, без рекламы. На канале HD Life доступны репортажи со светских мероприятий, модные показы и знаменательные события, музыкальные программы, видеоклипы, концерты и др. Nickelodeon HD – первый в России детский канал, вещающий в HD-формате. Круглосуточный премиум-канал, который транслирует с новым, превосходным качеством самые успешные мультсериалы и реалити-шоу.

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.